Россия пустила транзит грузов из Китая в ЕС в обход Прибалтики

Российская Федерация открыла новое транспортное направление для доставки грузов из Китая в страны Евросоюза через порт Котка. Данный шаг стал очередным в звене транзитного противостояния России и стран Прибалтики, пишет Newinform.

Издание сообщает, что в условиях санкций, поддержанных и прибалтийскими соседями России, Литва, Латвия и Эстония понесли значительные убытки от потери российского рынка грузоперевозок. Тогда, как отечественный бизнес переориентировался и «активно создает новые маршруты грузопотока в обход прибалтийского региона в основном используя отечественную логистическую инфраструктуру».

На днях российская компания ПАО «ТрансКонтейнер» запустила новый сервис для перевалки китайских грузов в Европу через порт Финляндии, чем подержала инициативу правительства России по транзиту грузов в обход прибалтийской территории.

По новому маршруту уже отправлена первая партия китайского груза, доставленного из Поднебесной в Урумчи. Первые контейнеры направлены в европейский порт Роттердам.