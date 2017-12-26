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Москва, 27.12.2017

Скончался композитор Владимир Шаинский

«Expert Online» 2017

26 декабря на 93‐м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, прославленный советский и российский композитор Владимир Шаинский.

Об этом передаёт телеканал «Культура» со ссылкой на близких композитора.

Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Советский и российский композитор. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Известен как автор множества известных песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Его песни пели такие звёзды советской эстрады, как Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко и многие другие.

С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США. С 2013 года постоянно проживал постоянно в США. Последние годы болел раком желудка, перенёс несколько операций.

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