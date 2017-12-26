ЦИК зарегистрировала Собчак кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), рассмотрев документы телеведущей Ксении Собчак, разрешила ей участвовать в выборах президента РФ.

Таким образом, Собчак может открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.

Ксения Анатольевна Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.

Известна по реалити-шоу «Дом-2» (ТНТ), «Блондинка в Шоколаде» (Муз-ТВ), «Последний герой» (Первый канал), а также передачам «Госдеп 2» («Сноб») и «Собчак живьём» («Дождь»), ведёт программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь».

18 октября 2017 года заявила о намерении участвовать в президентских выборах. Позже она была выдвинута кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». 25 декабря Собчак принесла документы в ЦИК.