Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 27.12.2017

ЦИК зарегистрировала Собчак кандидатом в президенты России

«Expert Online» 2017

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), рассмотрев документы телеведущей Ксении Собчак, разрешила ей участвовать в выборах президента РФ.

Таким образом, Собчак может открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку.

Ксения Анатольевна Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса.

Известна по реалити-шоу «Дом-2» (ТНТ), «Блондинка в Шоколаде» (Муз-ТВ), «Последний герой» (Первый канал), а также передачам «Госдеп 2» («Сноб») и «Собчак живьём» («Дождь»), ведёт программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь».

18 октября 2017 года заявила о намерении участвовать в президентских выборах. Позже она была выдвинута кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». 25 декабря Собчак принесла документы в ЦИК.

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Страны Балтии неожиданно сменили позиции по «Северному потоку-2»
      Страны Балтии неожиданно сменили позиции по «Северному потоку-2»
    2. Рублю приготовили «праздничный подарок»
      Рублю приготовили «праздничный подарок»
    3. Курсу доллара предрекли большой скачок
      Курсу доллара предрекли большой скачок