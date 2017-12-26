Украина доверила контроль за транспортировкой газа из России поляку

Главой украинской госкомпании «Укртрансгаз», которая отвечает за транспортировку и хранение газа, в том числе из России, назначен специалист из Польши Павел Юзеф Станчак, пишет портал ZN.UA со ссылкой на источник в головной компании «Нафтогаз».

Издание сообщает, что назначение состоялось 23 декабря, с гражданином Польши был подписан контракт сроком на один год. Условия работы Станчака на должности главы структурного подразделения «Нафтогаза» - «Укртрансгаза» утверждены и одобрены в головном офисе, однако, детали контракта на данный момент не разглашаются.

Сообщается только, что новый глава компании Станчак имеет инженерное образование и 25-летний стаж работы в области транспортировки газа. Ранее он занимал должность технического директора газотранспортной системы Gaz-System S. A.