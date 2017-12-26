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Москва, 27.12.2017

Умер один из создателей российского интернета

«Expert Online» 2017

В Москве в возрасте 63 лет скончался один из создателей российского интернета (рунета) Валерий Бардин.

Причиной его кончины стало онкологическое заболевание, передаёт ТАСС со ссылкой на супругу Бардина. О месте и времени похорон программиста пока не сообщается.

Валерий Бардин родился 6 января 1954 года в Москве. Системный программист, идеолог и организатор таких проектов, как Российский Интернет (урождённая «Сеть Релком»), Российский Юникс (ОС ДЕМОС), Национальная электронная библиотека (НЭБ) и некоторых других.

Бардин закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, где при его активном участии в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.

Обладатель премии Совета Министров СССР за «юниксизацию СССР» (1988 год). Лауреат Национальной Intel Интернет Премии 2000 года в категории «Дело Всей Жизни».

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