В Крымской обсерватории прокомментировали информацию о падении в регионе метеорита

В Крымской астрофизической обсерватории прокомментировали слухи о падении метеорита на территорию полуострова.

По словам директора обсерватории Аллы Ростопчиной-Шаховской, ничего необычного сегодня в Крыму не было.

«Мы метеоритов не фиксировали», — цитирует её «Крыминформ».

Напомним, ранее сообщалось, что жители Симферополя заявляли, что 26 декабря, примерно в 16:00 мск в разных районах города якобы слышали громкий хлопок. По их словам, раскаты взрыва раздавались на улицах Александра Невского, Толстого, Декабристов и Гагарина, а также на Евпаторийском шоссе, Центральном рынке и парке Шевченко. При этом некоторые очевидцы утверждали, что в небе над Симферополем был виден белый инверсионный след.

В свою очередь в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ заявили, что официальной информации о взрыве к ним не поступало. Кроме это, руководитель пресс-службы ведомства подчеркнула, что ей ничего неизвестно о проведении в регионе каких-либо учений.

Между тем, местные журналисты продолжают выяснять, что всё-таки сегодня могло взорваться в центре Симферополя.