Белоруссия стремится заменить Россию на энергорынке Прибалтики

Глава Минэнерго Белоруссии Владимир Потупчик заявил о намерениях страны выйти на энергетический рынок Прибалтики после завершения строительства БелАЭС, приводит «Спутник Беларусь» высказывание чиновника, сделанное им в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».

Данные заявления делаются на фоне усиливающихся стремлений стран Балтии отказаться от российской электроэнергии в пользу европейских сетей. При этом Литва заявила о нежелании сотрудничать с Белоруссией в энергетической сфере по политическим соображениям.

По заявлению Потупчика, в предполагаемом сотрудничестве со странами Балтии он рассчитывает на то, что «экономическая целесообразность все расставит на свои места, когда БелАЭС начнет давать электроэнергию соседняя Литва поймет, что ей выгодно покупать эту электроэнергию по рыночным ценам». Также Белоруссия рассчитывает поставлять электоэнергию в Польшу и Украину.

«Мы рассчитываем на активизацию нашей работы с польской стороной, мы готовы работать с Украиной», — сказал министр.

Польша уже заявила о полном самообеспечении страны электроэнергией, что касается Украины, то она ссылается на другие источники покупки электроэнергии.