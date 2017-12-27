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Москва, 27.12.2017

Евросоюз намерен оштрафовать Россию за запрет ввоза продукции

«Expert Online» 2017

Евросоюз намерен взыскать с России через Всемирную торговую организацию 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за запрет ввоза в страну свинины из ряда европейских стран, сообщает NationNews со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Однако, как предостерегают специалисты, данное разбирательство рискует затянутся на годы. Поскольку, доказать в суде «протекционизм под видом борьбы с африканской чумой свиней со стороны России», который разглядели европейцы, будет очень сложно.

Как утверждает Deutsche Welle, запрет на ввоз в Россию европейской свинины, также как «хамона и пармезана связан исключительно с вводом антироссийских санкций».

Официальным поводом для нового запрета ввоза данной продукции послужила эпидемия  африканской чумы свиней в Польше и Прибалтике.

По словам российских экспертов, введенный запрет  полностью обоснован и вызван отказом некоторых стран Европы предоставить сертификаты на продукцию по регионам.

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