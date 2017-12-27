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Москва, 27.12.2017

Минобороны успешно испытало новую межконтинентальную ракету «Тополь»

«Expert Online» 2017

Министерство обороны 26 декабря успешно испытало межконтинентальную баллистическую ракету РС‐12М «Тополь», которая способна  поражать цели на расстоянии 10‐11 тысяч километров. Запуск произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР, сообщает «Политика сегодня». 

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил изданию, что учебно-боевые пуски МБР необходимы для проверки работоспособности систем в плане боевых вычислителей, определяющих ориентацию и выстраивающих полет межконтинентальной баллистической ракеты.

Все экспериментальные данные, полученные в ходе испытаний, будут использованы для разработки новейших систем ПРО для оснащения ими передовых группировок баллистических установок.

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