Минобороны успешно испытало новую межконтинентальную ракету «Тополь»

Министерство обороны 26 декабря успешно испытало межконтинентальную баллистическую ракету РС‐12М «Тополь», которая способна поражать цели на расстоянии 10‐11 тысяч километров. Запуск произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР, сообщает «Политика сегодня».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил изданию, что учебно-боевые пуски МБР необходимы для проверки работоспособности систем в плане боевых вычислителей, определяющих ориентацию и выстраивающих полет межконтинентальной баллистической ракеты.

Все экспериментальные данные, полученные в ходе испытаний, будут использованы для разработки новейших систем ПРО для оснащения ими передовых группировок баллистических установок.