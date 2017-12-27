Молдавия просит Москву снизить цену на газ

Президент Молдавии Игорь Додон попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера о снижении цены на газ, который Молдавия закупает у России, на 10–15% в связи с намерением страны добиваться статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает РБК. В союз на сегодня входят пять стран -Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Просьбу Додон опубликовал на своей странице в Facebook.
«Ввиду того что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы еще на 10–15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран — членов ЕАЭС», — написал глава Молдавии, который также выразил уверенность, что снижение цены на топливо позволит снизить тарифы для потребителей, что в свою очередь поможет сделать более доступными многие товары и услуги.