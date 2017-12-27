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Москва, 28.12.2017

Молдавия просит Москву снизить цену на газ

«Expert Online» 2017

Президент Молдавии Игорь Додон попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера о снижении  цены на газ, который Молдавия закупает у России, на 10–15% в связи с намерением страны добиваться  статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),  сообщает РБК. В союз на сегодня  входят пять стран -Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Просьбу Додон опубликовал на своей странице в Facebook.
«Ввиду того что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ для Молдовы еще на 10–15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран — членов ЕАЭС», — написал глава Молдавии, который также выразил уверенность, что снижение цены на топливо позволит снизить тарифы для потребителей, что в свою очередь поможет сделать более доступными многие товары и услуги.
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