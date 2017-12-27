Мутко покинул пост главы Оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко покинул пост главы Оргкомитета Чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в нашей стране.

По словам чиновника, председателем оргкомитета будет Алексей Сорокин. При этом сам он собирается сосредоточиться на работе в правительстве.

«Сорокин будет председателем оргкомитета «Россия-2018», я сосредоточусь на работе в правительстве, – цитирует чиновника «Р-Спорт». – Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок».

Помимо этого, Мутко заявил, что подготовка к чемпионату мира по футболу проходит на хорошем уровне, в целом работа выполнена на 80%, а в некоторых регионах — на 90%.

Ранее Виталий Мутко на 6 месяцев покинул пост главы РФС.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.