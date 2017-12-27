Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.12.2017

Мутко покинул пост главы Оргкомитета ЧМ-2018

«Expert Online» 2017

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко покинул пост главы Оргкомитета Чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в нашей стране.

По словам чиновника, председателем оргкомитета будет Алексей Сорокин. При этом сам он собирается сосредоточиться на работе в правительстве.

«Сорокин будет председателем оргкомитета «Россия-2018», я сосредоточусь на работе в правительстве, – цитирует чиновника «Р-Спорт». – Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок».

Помимо этого, Мутко заявил, что подготовка к чемпионату мира по футболу проходит на хорошем уровне, в целом работа выполнена на 80%, а в некоторых регионах — на 90%.

Ранее Виталий Мутко на 6 месяцев покинул пост главы РФС.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Курсу доллара предрекли большой скачок
      Курсу доллара предрекли большой скачок
    2. Рублю приготовили «праздничный подарок»
      Рублю приготовили «праздничный подарок»
    3. Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита
      Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита