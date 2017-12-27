На Украине рассказали об ущербе от экономической блокады Донбасса

Владимир Гройсман – глава Кабмина Украины – рассказал какой ущерб понесла его страна из-за экономической блокады Донбасса.

По его словам, ущерб составил 1% процент ВВП. При этом он подчеркнул, что из-за блокады повысился импорт.

«Мы закупаем энергоресурсы, всё это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс страны», — цитирует премьер-министра Украины РИА Новости.

Гройсман также отметил, что «незалежной» необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж.

В свою очередь в Национальном банке Украины утверждают, что потери страны от блокады Донбасса в денежном выражении составили $1,8 млрд в 2017 году и составят $500 млн – в 2018 году.