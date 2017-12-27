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Москва, 28.12.2017

Названы самые продаваемые книги 2017 года в России

«Expert Online» 2017

Согласно традиционному рейтингу журнала Forbes, самой продаваемой книгой уходящего года в России стало произведение Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой».

Продажи этого детектива, вышедшего в печать 14 февраля, составили 81,1 тыс. экземпляров.

На втором месте в списке бестселлеров оказался роман Дины Рубиной «Бабий Ветер». Он был продан в количестве 75,65 тыс. экземпляров. В тройке лидеров также оказалось произведение модной английской писательницы Джоджо Мойес «Где живет счастье». По данным Forbes, в 2017 году россияне купили почти 61 тыс. экземпляров этого романтического произведения, сообщает сайт телеканала «360».

В ТОП-10 самых продаваемых книг России также попали «В тихом омуте» (Пола Хоккинс), «Цена вопроса» (Александра Маринина), «iPhuck 10» (Виктор Пелевин), «Тобол. Много званых» (Алексей Иванов), «Текст» (Дмитрий Глуховский), «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» («Редакция Елены Шубиной») и «Маленькая жизнь» (Ханья Янагихара).

Любопытно, что в этом году Forbes решил рассказать не только о литературных новинках, но и о произведениях прошлых лет. Бесспорный лидер здесь - знаменитый роман-антиутопия Джорджа Оруэлла. Продажи этого произведения по сравнению с 2016 годом увеличились в несколько раз. Отмечается, что только в одной из крупных сетей было продано почти 50 тыс. экземпляров романа.

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