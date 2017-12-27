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Москва, 27.12.2017

Генштаб заявил о провокациях F-22 в небе над Сирией

«Expert Online» 2017

Истребитель ВВС США F-22 Raptor, имитируя атаку, вел опасную игру с российскими боевыми самолетами в небе Сирии 13 декабря 2017 года, заявил в интервью «Комсомольской правде» начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

По его словам, инцидент произошел 13 декабря 2017 года в районе восточнее Евфрата. То есть, там, где Россия и США ранее установили зоны разграничения действий авиации в зонах деэскалации.

Так, предусматривалось совместное использование как ВКС, так и авиации международной коалиции с уведомлением соответствующей стороны в районе, восточнее Евфрата.

Инцидент произошел, когда два Су-25 выполняли разведывательно-поисковые задачи в своей части долины реки Евфрат.

По словам Герасимова, американский самолет F-22 вышел из восточной части Сирии, сымитировал несколько заходов, обозначил атаку, отстреливал тепловые ловушки, при этом F-22 несколько раз опасно сближался с российскими самолетами.

«Он представлял реальную опасность. Подошел наш Су-35. F-22 немедленно ушел на восток, в свою зону. Прошло минут 20. Су-35 пошел выполнять свои задачи. Опять F-22 появляется… Тот же. Снова та же история. Опять приходит Су-35. Только он появился — F-22 ушел. Американец вел опасную игру», — заключил Герасимов.

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