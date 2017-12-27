Опубликованы зарплаты российских чиновников

В Минфине РФ впервые решили раскрыть сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе министров.

Самая высокая зарплата в 2016 году зафиксирована у министра финансов Антона Силуанова, который получал 1,7 млн рублей в месяц. При этом на зарпалату пришлось 22 % дохода главы ведомства, передаёт РБК.

Руководитель Министерства экономического развития Алексей Улюкаев, осуждённый недавно за взятку, получал в 2016 году в месяц почти 1,3 млн рублей. Чуть меньше зарабатывал министр энергетики — около 1,2 млн рублей ежемесячно. Меньше миллиона в месяц получали глава МЧС (954 тыс. рублей) и министр промышленности (921 тыс.).

Ежемесячная зарплата председателя Счётной палаты, её заместителя и всех аудиторов составила в 2016 году около 669 тыс. руб. (14 человек). В среднем по 615 тыс. рублей в месяц получали председатель Конституционного суда и его заместитель. Зарплаты депутатов Госдумы составляли 420 тыс. рублей, а сенаторов — 385 тыс. рублей. А вот зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки, а также президента РФ в открытых данных Минфина не указаны.

Напомним, с 1 января 2018 года оклады чиновников, в том числе замещающих государственные должности, впервые за несколько лет будут проиндексированы на 4%.