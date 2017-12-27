Президент изменил газовый курс страны

После открытия завода по производству СПГ на Ямале Владимир Путин 25 декабря подписал ряд поручений по развитию проектов производства сжиженного природного газа. Он также поручили доработать энергетическую стратегию России до 2035 года. Сегодня, по его оценке, ниша России на этой рынке «достаточно скромна». Стране предстоит включиться в острую конкурентную борьбу, но при этом не конкурировать с собственным трубопроводным газом

Газовый поворот

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания на Ямале о развитии проектов производства сжиженного природного газа, состоявшегося 8 декабря 2017 года, говорится на сайте Кремля. По итогам встречи он также поручил доработать доктрину энергетической безопасности и транспортную стратегию РФ на период до 2030 года и энергетическую стратегию России до 2035 года — с учетом развития иностранного производства СПГ в мире, а также с целью выработки приоритетных направления развития добычи СПГ российскими компаниями.

В начале совещания Владимир Путин отметил значение проекта «Ямал СПГ» для развития газовой отрасли, навигации по Северному морскому пути, Севера и Дальнего Востока, где должен разместиться перегрузочный терминал. Это пример успешной международной кооперации с Францией, Италией, Германией, целым рядом других европейских государств и компаниями КНР.

«Конечно, — констатировал президент, – число таких перспективных проектов нужно увеличивать. По оценкам экспертов, мировой спрос на газ к 2040 году увеличится более чем на 40 процентов, и, что особенно важно, наиболее активно будут развиваться поставки именно сжиженного газа. Здесь рост может достигнуть порядка 70% . Россия способна и должна занять на этом рынке достойную нишу. Сегодня, как вы знаете, она достаточно скромна».

В связи с этим президент акцентировал внимание на ряде проблем. По его словам, работа должна быть выстроена так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом – напротив, необходимо создать условия для сбалансированных, взаимодополняющих направлений, чтобы в целом получить максимальную отдачу.

Спрос на сжиженный газ нужно активно формировать и внутри страны. Его применение может быть расширено, в том числе за счёт поставок в удалённые населённые пункты, не имеющие сетевого газа, а также за счёт перевода общественного транспорта на более чистое, экологичное газомоторное топливо.

Такие проекты, как «Ямал СПГ», отметил Владимир Путин, создают основу для устойчивого развития территорий – это новая портовая инфраструктура, авиационная, железнодорожная инфраструктура, жильё, социальные объекты, то есть комплексное развитие территории с реализацией в том числе экологических программ. Именно такие подходы должны применяться и в будущих СПГ-проектах.

Все вместе, по словам Владимира Путина, даст России уникальные преимущества в экономике, торговле, энергетике. В рамках диверсификации ОПК им предложено подумать о возможном участии оборонных предприятий в проектах по локализации и выпуску высокотехнологичной продукции в интересах газовых компаний».

По итогам совещания дан ряд поручений, в числе которых выработка первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, а также для строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов.

Правительство должно представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, ускоренного развития и освоения ресурсной базы для реализации перспективных проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования СПГ на основе применения современных отечественных технологий.

Требуется также разработать и утвердить комплекс мероприятий по поддержке развития транспорта, работающего на сжиженном газе, в частности городского и грузового транспорта, судов, тягового подвижного состава, карьерной и сельскохозяйственной техники, а также развития заправочной и сервисной инфраструктуры для обслуживания техники, использующей сжиженный газ в качестве моторного топлива.

Россия СПГазифицируется

Предложенные изменения в энергетической доктрине являются своевременными и отражают намерения России стать одним из ведущих игроков в мировом производстве и торговле СПГ, считает аналитик энергетического центра бизнес-школы Сколково Александр Собко. Одновременно, в силу ряда особенностей развития газовой отрасли, наша страна не обладает собственными технологиями крупно- и среднетоннажного сжижения газа. Такая ситуация ненормальна по нескольким причинам, объясняет аналитик.

Во-первых, в случае усиления санкционного режима российские компании окажутся без собственной технологической базы в области СПГ и в заложниках у иностранных поставщиков. Во-вторых, использование собственных технологий и, главное, оборудования, позволит загрузить российскую промышленность и дать комплексный эффект для экономики страны. В-третьих, в условиях ожидаемой конкуренции на рынке СПГ, цены на него могут оставаться на относительно низком уровне. В этом случае только высокая доля российского оборудования даст приемлемый уровень итоговой валютной выручки от проектов по сжижению.

В настоящий момент известно, что «Газпром» заказал компании «Криогенмаш» разработку собственной технологии среднетоннажного сжижения (0,9 млн тонн в год), а «Новатэк» объявил, что линия такой же мощности (0,9 млн тонн) появится в качестве четвёртой, дополнительной, на проекте «Ямал СПГ» и будет основываться исключительно на российской технологии. Компания «Новатэк» будет использовать технологию сжижения компании Linde в проекте «Арктик СПГ-2» (крупнотоннажное сжижение, мощность линии 6 млн тонн в год). Что касается планов по локализации оборудования для крупнотоннажного сжижения при строительстве новых российских заводов СПГ, то полной ясности здесь пока нет.

Одно из перспективных направлений использования СПГ, упомянутых в перечне поручений президента — малая генерация электроэнергии в удаленных районах России, добавляет старший аналитик энергетического центра бизнес-школы Сколково Юрий Мельников. В Арктике, на Дальнем Востоке несколько сотен малых электростанций, работающих на дорогостоящем привозном топливе (в основном дизельном) срок доставки которого может составлять 1-2 года. В мире таких электростанций много тысяч, и для них использование СПГ тоже является одной из возможных опций.

В этой связи создание отечественных технологий малой генерации на СПГ имеет большой потенциал как внутри страны, так и на глобальном рынке. Конкурентоспособность этой технологии будет определяться стоимостью СПГ на входе в систему газоснабжения электростанции, и важная составляющая этой стоимости связана с логистикой и системой хранения СПГ на электростанции, уверен Мельников. Основной глобальный конкурент СПГ в этом секторе — гибридные солнечные и ветряные электростанции с системами хранения энергии, которые могут быть вообще лишены топливных затрат. Подобные станции уже работают в улусах Якутии и других удаленных российских регионах, в то время как малой генерации на СПГ в большинстве районов России пока нет.

В России меняется идеология

Важно понимать, отмечает, в свою очередь, Александр Ракша партнер практики «Промышленность» АО «НЭО Центр», что речь в правительстве сейчас идет не о полном перестроении существующей доктрины энергетической безопасности, а лишь о ее корректировке. Все же можно сказать, что у нее поменяется идеология: власть пересмотрела отношение к роли СПГ проектов в энергетической сфере и, поскольку доля нефтегазовых доходов в формировании бюджета по-прежнему велика — положению СПГ должно уделяться как можно больше внимания. Фактически вчера Путин определил новый курс развития энергопроектов в России, где помимо усиленного вливания денег в строительство газовых трубопроводов в Европу и поддержки нефтяной отрасли, большое внимание должно быть направлено на поддержку и дополнительное развитие проектов в области производства и транспортировки СПГ.

Что касается структурных изменений, то, считает Ракша, в первую очередь правительство должно определить, какие именно препятствия могут возникнуть на пути продвижения российского СПГ на существующий рынок и создать варианты, как их избежать с наименьшими потерями. Новым является и то, что СПГ будет использоваться и в структуре отечественного энергорынка.

Причем каждый пункт имеет ограниченный срок реализации и к 1 июня правительство должно отчитаться о проделанной работе. Учитывая такие сжатые сроки можно прогнозировать, что уже к 2020 году мы сможем ощутить изменения в энергетическом балансе. Однако многое, конечно, зависит от конъюнктуры рынка – сейчас рынок СПГ в мире является устойчивым и в плане поставщиков и потребителей он сформировался.

Возможность пробиться на рынок есть

Поэтому задача, по словам эксперта, перед Россией стоит довольно сложная – нарастить долю присутствия до 18-22%. Учитывая, что в плане поставок из России в качестве самого близкого потребителя можно рассматривать страны АТР, борьба за клиента будет сложной. Сюда уже поставляют свой газ Катар, Малайзия, Австралия, и другие страны Персидского залива, а также США.

Между тем, потенциал у российских проектов есть, и он высокий: опередить, например, США и Катар, а также предложить более приемлемую цену возможность есть, поскольку с российских заводов СПГ газ в сравнении с теми же поставщиками из США определенно будет идти меньше, чем 23 дня.

Существующие проекты и готовящиеся к старту, которые реализует «Газпром» и «Новатэк» вполне могут претендовать на своего потребителя в Азии, Индии, Китае, Японии, а также в государствах Африки и странах Ближнего Востока. Таких например как Пакистан, где правительства все больше склоняются к использованию газа в целях внутренней оптимизации промышленного сектора. В целом у российского СПГ почти все ресурсы для скачка вперед есть.

Так, говорит Александр Ракша, объемы газа первой линии завода «Ямал СПГ» уже полностью законтрактованы, через два года будет запущена третья и четвертая линии проекта, после чего завод заработает в полной проектной мощности. При запуске еще одного проекта на Гыданском полуострове «Арктик-СПГ 2», который тоже находится в активах «Новатэк», только совокупная мощность этих заводов позволит России вывести на внешний рынок до 35 млн т СПГ. А это сопоставимо с половиной текущего объема производства катарских компаний. Единственным и серьезным препятствием для реализации поставленных целей будет является продолжающееся давление санкций и реальная проблема зависимости от западных технологий в этой области.