Путин лично передал документы для участия в выборах президента в ЦИК

Глава России Владимир Путин лично передал в Центризбирком РФ пакет документов, необходимых для участия в выборах президента, которые пройдут 18 марта 2018 года, об этом сообщает Коммерсантъ.





Документы у Путина приняла рабочая группа ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.





Накануне на ВДНХ собралась группа активистов из 668 сторонников российского лидера, которая и выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах, а также подготовила необходимые документы.

Напомним, Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. О своем решении президент РФ сообщил 14 декабря в ходе ежегодного общения с прессой.