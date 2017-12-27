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Москва, 28.12.2017

Путин лично передал документы для участия в выборах президента в ЦИК

«Expert Online» 2017

Глава России Владимир Путин лично передал в Центризбирком РФ пакет документов, необходимых для участия в выборах президента, которые пройдут 18 марта 2018 года, об этом сообщает Коммерсантъ.

Документы у Путина приняла рабочая группа ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным. 

Накануне на ВДНХ собралась группа активистов из 668 сторонников российского лидера, которая и выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах, а также подготовила необходимые документы.
Напомним, Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. О своем решении президент РФ сообщил 14 декабря в ходе ежегодного общения с прессой.

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