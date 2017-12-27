Россия запустила первый спутник для Анголы

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1, цитирует РИА новости представителя Роскосмоса.

Старт на космодроме Байконур состоялся 26 декабря в 22:00 часа по московскому времени. Отделение спутника от разгонного блока произошло по графику, 27 декабря в 6:55 мск. Увод «Фрегата» на орбиту захоронения ожидается в 9:23 мск, сообщает специалист РКК «Энергия».

Контракт на создание «Ангосата» был заключен между РКК «Энергия» и министерством связи и коммуникаций Анголы в 2009 году. Работы по договору в силу объективных сложностей начались в 2013 году. Проект «Ангосат» включает в себя запуск спутника связи с ретранслятором на геостационарную орбиту. Основная цель - создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.