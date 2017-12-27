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Москва, 27.12.2017

Курс рубля взлетел до двухмесячных максимумов

«Expert Online» 2017
  • Курс рубля взлетел до двухмесячных максимумов
Замир Усманов/ТАСС

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск среды 27 декабря снижался на 18 копеек, до 57,44 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 68,23 рубля.

Курс рубля вышел на уровни, которые были достигнуты более двух месяцев назад - 18 октября. А с начала предновогодней недели российская валюта укрепилась уже на 92 копейки. 

Укрепление курса рубля происходит на фоне налогового периода - 28 декабря будет уплачен налог на прибыль, роста цен на нефть до 66 долларов за баррель Brent и проведения последнего аукциона по размещению ОФЗ, который состоится в среду 27 декабря.

При этом курс рубля не отреагировал на заявления Минфина во вторник, что в 2018 году ведомство увеличит интервенции на валютном рынке (по оценкам экспертов объем покупки валюты увеличится в 2-3 раза).

Вместе с тем, в конце недели возможна коррекция и рубль может утратить часть завоеванных позиций, считают аналитики. Однако в начале следующего года при сохранении внешнй конъюнктуры рубль будет оставаться крепким в ожидании новостей по поводу санкций США.

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