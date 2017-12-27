Составлен рейтинг крупнейших ипотечных кредиторов России

В 2017 году крупнейшими ипотечными кредиторами России стали Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Данные получены в результате исследований АИЖК и компании Frank RG, в котором участвовало в общей сложности 15 банков, сообщает РИА Недвижимость.



Рыночная доля Сбербанка в сфере выдачи ипотеки за 11 месяцев этого года составила 52%. В общей сложности банк выдал ипотечных кредитов на 929 млрд рублей. ВТБ24 со значительным разрывом занял второе место с долей на рынке ипотеки в 18% и объемом выдачи 322,2 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк с долей 3,6% и денежным объемом выдачи в 64,7 млрд рублей. Иностранные банки «Дельтакредит» и «Райффайзенбанк» в совокупности заняли 5% ипотечного рынка.

В «хвосте» рейтинга оказались «Российский капитал» с показателями 0,8% и 13,5 миллиарда рублей выданных ипотек и «Промсвязьбанк» с долей на рынке 0,7% и объемом выдачи в 11,7 миллиарда рублей.