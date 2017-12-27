Украина заговорила о выгоде покупки газа у России

Стокгольмский арбитражный суд своим решением «предоставил Киеву возможность», по заявлению директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко, приобретать российский газ по рыночной цене, исключая плату за транспортировку, сообщают «Известия».

Витренко подчеркнул, что закупка топлива у Словакии, Польши или Венгрии будет выходить дороже, чем у России, из-за включения в цену на газ стоимости транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба.

По мнению ведущего специалиста эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, высказанного им в комментарии изданию «Экономика сегодня», это заявление противоречит всему сказанному главой «Нафтогаза» ранее и рассчитано исключительно на украинцев, которых подводят к мысли, что покупать газ у России выгодно, и для оправдания проигрыша в швейцарском суде.

«Сначала Витренко рассказывал сказки, что газ из Европы дешевле, теперь открыто говорит обратное и добавляет: как хорошо теперь будет приобретать топливо у России. Но как он может не покупать, если Стокгольмский арбитраж обязал Киев приобретать у РФ несколько миллиардов кубометров газа у России?», - рассказал Юшков.

Напомним, арбитраж Стокгольма, рассмотрев претензии «Нафтогаза» к российскому «Газпрому», обязал украинскую сторону закупать не менее 5 млрд кубометров газа в год.