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Москва, 28.12.2017

В Донбассе проходит крупнейший с начала конфликта обмен пленными

«Expert Online» 2017

Возле контрольно-пропускного пункта «Майорск», расположенного в районе Горловки на линии соприкосновения, стороны конфликта в Донбассе проводят крупнейший с начала конфликт обмен пленными. Пленных сопровождают представители ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Мониторинг процесса обмена осуществляют представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Безопасность подлежащих обмену пленных, уполномоченных представителей сторон переговорного процесса и присутствующих журналистов обеспечивают вооруженные сотрудники силовых ведомств, передаёт ТАСС.

Обмену предшествовала процедура уточнения списков. Ранее сообщалось, что обмен пройдёт по формуле «306 на 74». В свою очередь представитель Киева Виктор Медведчук пояснял, что около 20 человек намерены остаться на подконтрольной Украине территории. При этом он подчеркнул, что по просьбе ДНР и ЛНР эти люди будут доставлены на точку обмена, чтобы они лично подтвердили, что отказываются от обмена.

Помимо этого, СМИ «незалежной» утверждают, что 43 человека, которые должны быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи. Поэтому они не приехали, решив остаться на Украине.

Между тем, адвокат Валентин Рыбин, занимающейся юридическим оформлением обмена, рассказал, что в пункт обмена не доставлены 8 человек, среди которых есть гражданин России Евгений Мефедов. Он также заявил, что Украина предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена.

Напомним, Евгений Мефедов в числе активистов «антимайдана» обвинялся в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.

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