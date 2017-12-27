Эксперты раскрыли секрет популярности Lada на рыках Европы

В Европе резко возросли продажи российского автомобиля Lada. За 11 месяцев текущего года в странах Евросоюза было продано 4,7 тысячи машин этой марки, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат». Если брать статистику по месяцам, то за ноябрь 2017 года продажи этого автомобиля возросли почти на 40% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Аналитики связывают резкий рост популярности продукции «Автоваза», который фиксируется уже шестой месяц подряд, с появлением на автомобильном рынке Европы седана Lada Vesta. В текущем году продажи этой модели стартовали в Венгрии, Германии, Австрии.

Общий экспорт легковых автомобилей из России без учета поставок в страны Таможенного союза за 11 месяцев 2017 года вырос на 34,8 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.