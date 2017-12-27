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Москва, 27.12.2017

В Киеве похищен российский программист

«Expert Online» 2017

Российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер пропал в Киеве, пишет газет Взгляд, со ссылкой на источник в правоохранительных органах украинской столицы.

Связь с Лернером пропала днем 26 декабря, а уже вечером в киевскую полицию с заявлением о его похищении обратились знакомые программиста. По словам заявителей по делу, Лернера похитили в районе его места работы: из автомобиля, остановившегося неподалеку, вышли несколько человек в темной одежде, затащили Лернера в машину и увезли в неизвестном направлении. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.

Уроженец Курска Лернер имел польский вид на жительство и занимался развитием технологий майнинга криптовалют и блокчейна.

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