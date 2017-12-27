В одном из супермаркетов Петербурга прогремел взрыв

В супермаркете «Перекресток», расположенном в Кондратьевском переулке Санкт-Петербурга, прогремел взрыв.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в камере хранения супермаркета, передаёт «Фонтанка».

В результате случившегося пострадали три человека. Все они госпитализированы в местные клиники. При этом отмечается, что один из раненных находится в тяжёлом состоянии. Разрушений дома, в котором находился магазин, нет.

В свою очередь «Росбалт» со ссылкой на региональное Управление МСЧ уточняет, что взрыв произошел около 19:00 мск. Всех находившихся в магазине людей экстренно эвакуировали.

В настоящее время место произошедшего оцеплено полицией.