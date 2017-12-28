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Москва, 29.12.2017

Аксенов рассказал, выдерживает ли Крым конкуренцию с Турцией

«Expert Online» 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что пока курорты полуострова по уровню сервиса в отелях и пансионатах не выдерживают конкуренцию с Турцией.

При этом он подчеркнул, что у него есть понимание, как исправить ситуацию, передаёт РИА Новости.

«Владельцы отелей нас слышат, – цитирует Аксёнова РИА Новости. – Со своей стороны, как органы власти, готовы реагировать, искать варианты облегчить жизнь нашим туроператорам».

Он также отметил, что у него есть уверенность, что Крым будет успешным регионом.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97 % жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. 11 апреля 2014 года Крым и город федерального значения Севастополь были включены в перечень субъектов России в Конституции РФ.

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