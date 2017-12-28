Эксперты рассказали, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp с 2018 года

С 1 января 2018 года популярный мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать несколько операционных систем, сообщает издание The Independent. Как результат, для владельцев некоторых смартфонов приложение перестанет быть доступным.

Так, с 1 января 2018 года приложение перестанет работать на BlackBerry ОС и BlackBerry 10.

«С 1 января 2018 года служба сообщений не будет доступна на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0 (или более старых версий), BlackBerry OS или BlackBerry 10», — сообщает издание.

В конце 2018 года приложение перестанет поддерживаться смартфоном Nokia S40. Еще позже, с 1 февраля 2020 года мессенджер станет не доступен на Android с версией 2.3.7 и старше.

По заявлению, сделанному компанией ранее, данные системы не имеют необходимого арсенала возможностей для расширения функций приложения в будущем.