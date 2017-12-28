«Газпром» отчитался по «Северному потоку-2» и другим газопроводам

Работы по реализации всех основных газопроводов России – «Турецкий поток», «Сила Сибири» и «Северный поток – 2» – ведутся успешно, передает inforeactor слова Алексея Миллера. Глава компании «Газпром» отчитался традиционно в конце года на совещании о ходе строительства трубопроводов и выполнения ключевых проектов концерна.

В частности, продолжает успешную реализацию самый «трудный» проект компании – «Северный поток – 2». Работа идет по плану, не взирая на все сложности, подчеркнул Миллер. «Несколько дней назад коммерческие партнеры из Европы российского холдинга полностью закрыли свои годовые обязательства по финансированию проекта», - отметил Миллер.

Что касается «Турецкого потока», то уже уложено 35% подводной части трубопровода или 650 километров.

По срокам ожидается и подача топлива в Китай - 20 декабря 2019 года по газопроводу «Силы Сибири», протяженность готового участка которого составляет к настоящему моменту 1,38 тысячи километров или около двух третей общей длины.