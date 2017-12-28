Эксперты рассказали о главных победах нефтегазовой отрасли России в 2017 году

Главным итогом со знаком плюс уходящего года стал рост мировых цен на нефть. К концу декабря сорт Brent достиг рекордных с мая 2015 года показателей в 67 долларов за баррель, пишет газета Взгляд.

Успех достигнут за счет сокращения добычи странами ОПЕК и Россией по соглашению ОПЕК+, которое доказало свою эффективность. Параллельно с этим снизилась добыча нефти в США.

Эксперты отмечают, как достижение 2017 года, новый исторический рекорд по поставкам российского газа в Европу, что свидетельствует об отсутствии альтернативы российскому топливу, который не смог вытеснить даже СПГ из США.

«На мой взгляд, уходящий год должен заставить передумать тех экспертов, которые рассказывали истории о том, что спрос на газ будет падать, газ проигрывает конкуренцию всем видам топлива, уходит из электроэнергетики», – считает нефтегазовый эксперт издания.

Главным событием отрасли со знаком минус стала авария на австрийском газовом хабе Баумгартен, которая, по мнению специалистов, должна заставить Европу пересмотреть собственную энергетическую стратегию и понять, что альтернативные источники в отсутствии газа из России не выручат. Пример тому Италия, которая при наличии девяти источников топлива, оказалась в ступоре без трафика из России.

К важным результатам 2017 года специалисты относят начало прокладки подводного участка «Турецкого потока» и запуск проекта Ямал-СПГ .

А вот по проекту «Северный поток – 2» Россия стойко «держит удар за ударом по газопроводу от США напрямую» и через проводников американской политики в Европе.

Также стоит отнести к важным событиям окончание судебного разбирательства в долгом споре «Газпрома» и «Нафтогаза». Несмотря на попытки украинской стороны преподнести окончание спора, как свою победу по основным моментам тяжбы арбитраж Стокгольма одобрил российскую сторону, обязав «Нафтогаз» заплатить 2 млрд долларов и покупать у Газпрома минимум 5 млрд кубометров газа в год. "С экономической точки зрения это выгодно для самой Украины, но с политической означает полный провал", - пишет газета Взгляд.