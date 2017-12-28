Как заработать на ИИС в России и что это такое

Индивидуальный инвестиционный счет – понятие, являющееся относительно новым для россиян, поэтому данным продуктом в нашей стране пользуется не так много людей. Но все же с каждым годом все больше наших соотечественников стремятся открыть ИИС, о чем свидетельствует статистика известных банков и брокерских компаний.

Что такое индивидуальный инвестиционный счет

ИИС – это счет, который во многом аналогичен брокерскому, но по нему дополнительно предусмотрено два вида налоговых льгот и имеются определенные ограничения. Если рассказывать детальнее, то индивидуальным инвестиционным счетом называется финансовый продукт, предназначенный для приумножения сбережений. Его целесообразно открывать представителям среднего класса – лицам с ежемесячным доходом не менее 40 000 рублей. При этом сумма, зачисляемая инвестором на счет, не должна быть больше 1 миллиона в год.

По сути, ИИС - это заработок на инвестициях - вы можете вкладывать в акции или другие активы и не платить налоги, а можете просто пополнить ИИС и получить налоговые вычеты для основной работы.

В этом году есть много вариантов куда можно вложить деньги, к примеру на странице Equity описано более десяти официальных вариантов, но ИСС может подходить для многих из них.

По словам финансовых экспертов, ИСС по своей сути является дополнением к современной системе добровольных пенсионных вкладов, а наличие налоговых льгот делает данный вид долгосрочных вложений более привлекательным. Что касается отзывов реальных владельцев ИИС, то они свидетельствуют о том, что данная форма вложения средств – отличный способ заставить свои деньги «работать», принося пассивную, но при этом существенную прибыль. На ИИС можно зачислять лишь рубли (не доллары, не акции, не облигации и т.д.), а уже зачисленные средства могут быть вложены в различные инструменты фондового рынка. Новый ИИС разрешается открывать только после закрытия уже имеющегося (если такой есть).

Как работает ИИС (основные принципы работы)

В плане доходности ИИС намного выгоднее обычного депозита. Средний показатель прибыли такого счета составляет 21% годовых, что не способен предложить ни один банк.

По способу управления индивидуальные инвестиционные счета предусматривают:

Поручение управления счетом брокеру со стажем или специалистам управляющей компании , которые самостоятельно подберут самые выгодные активы.

, которые самостоятельно подберут самые выгодные активы. Инвестиции путем самостоятельного копирования сделок. Рынок копирования сделок довольно обширен, среди его участников имеются как отдельные трейдеры, так и целые брокерские дома. При выборе этого варианта управление собственным счетом осуществляет его обладатель, непрерывно анализируя ситуацию на рынке и повторяя операции опытных брокеров.

О налоговых льготах

Обладатель ИИС имеет право оформить один из видов налоговых льгот: или на регулярные взносы, или на конечную прибыль. Но для получения налоговых льгот ИИС должен действовать на протяжении 3-х и более лет.

По способу налогообложения индивидуальные инвестиционные счета подразделяются на два типа:

При инвестиционном вычете типа «А» налогоплательщик 1 раз в год получает вычет по налогу на доходы физлиц в размере той суммы, которая была внесена в налоговом периоде на ИИС. Это выбор вкладчиков, имеющих в указанном налоговом периоде дополнительный доход, который облагается по ставке 13%. Таким дополнительным доходом в большинстве случаев является обычная «белая» заработная плата.

налогоплательщик 1 раз в год получает вычет по налогу на доходы физлиц в размере той суммы, которая была внесена в налоговом периоде на ИИС. Это выбор вкладчиков, имеющих в указанном налоговом периоде дополнительный доход, который облагается по ставке 13%. Таким дополнительным доходом в большинстве случаев является обычная «белая» заработная плата. При инвестиционном вычете типа «Б» подразумевается, что по истечении действия договора на ведение ИСС (через 3 года) налогоплательщиком будет получен вычет по налогу на доходы физлиц в размере 100% прибыли, полученной от операций по счету. Этот вариант предусмотрен для вкладчиков, не имеющих других источников дохода.

Внимание!

Инвестор, желающий закрыть ИСС до того, как истечет 3 года, должен иметь в виду, что ему придется вернуть в бюджет все суммы возврата ПН, которые были ним получены.

Средства, находящиеся на ИСС, наследуются без налога.

Активы ИИС

Благодаря открытию ИИС инвестор получает возможность вкладывать деньги в следующие виды активов:

Облигации, характеризующиеся низким показателем рисков и строго определенным, но не очень высоким, размером прибыли. Это решение – оптимальный выбор для осмотрительных вкладчиков. На доход по государственным и муниципальным облигациям НДФЛ не предусмотрен, поэтому данный вид активов можно смело считать наиболее приемлемым вариантом для тех, кто сделал выбор в пользу налогового вычета на взносы. Индексные фонды (ИФ) при условии долговременных вложений обеспечивают настолько высокую прибыльность, что она в отдельных случаях может даже превосходить доходность хедж-фондов. Вложение в индекс – это стопроцентная гарантия того, что средства инвестируются в солидные компании. Инвесторы в своем большинстве не являются профессиональными трейдерами и не имеют времени на непрерывное отслеживание котировок. Поэтому им выгоднее доверить формирование портфеля управляющим, которые вовремя избавятся от неперспективных акций и приобретут ценные бумаги с потенциалом. По мнению специалистов в области финансов, наиболее мудрым решением для желающих сделать инвестиции в ИФ является вложение средств на период от 3 до 4 лет. Акции – довольно прибыльный инструмент, но при этом инвестор должен учитывать и его значительные риски. В настоящее время самым разумным решением является приобретение акций компаний-гигантов, цены на которые временно упали. В будущем такое вложение обеспечит хорошие дивиденды. Фьючерсы и опционы – вариант для прогрессивных вкладчиков. Поскольку большинство брокеров не обходятся без различных торговых роботов, то нужно быть готовым к тому, что на их подключение придется расходовать около 100 000 рублей.

Кроме того, на средства ИИС можно приобретать иностранную валюту и паи зарубежных инвестиционных фондов ETF, которые торгуются на Московской бирже.

Какой бы вид активов ни был выбран владельцем ИИС, он должен помнить, что во всех операциях должны быть использованы исключительно российские биржевые площадки.

Внимание! Открытие ИИС не подразумевает инвестирование средств в операции на рынке Forex.

Порядок открытия ИИС

Открытие ИИС доступно исключительно физическим лицам. Ними могут быть как россияне, так и граждане других государств. Данная процедура аналогична открытию обычного брокерского счета. Для этого необходимо с паспортом явиться в офис выбранного брокера и подписать необходимые бумаги. Благодаря не так давно подключенной удаленной идентификации клиентов брокеров желающие открыть ИИС имеют возможность сделать это в онлайн-режиме.

Открытие ИИС в офисе

Чтобы открыть ИИС, совершеннолетним гражданам достаточно иметь при себе паспорт, ИНН и флеш-карту для электронно-цифровой подписи. Отдельные компании могут требовать наличие банковской карты с остатком, размер которого составляет не менее 1 р. При заполнении документов нужно будет указать номер мобильного и a-mail.

В зависимости от выбранной компании новоиспеченный владелец счета получит договор (в банке) или акт присоединения к брокерским регламентам (у брокера). И в первом, и во втором случаях клиент должен иметь в виду, что в оба эти документа компании, открывающие ИИС, могут вносить изменения в одностороннем порядке. Поэтому не следует игнорировать уведомления, приходящие на электронный ящик, чтобы впоследствии не сталкиваться с неожиданностями, например, с необходимостью погасить скопившуюся ежемесячную комиссию. В большинстве случаев брокеры меняют регламенты не с той целью, чтобы иметь дополнительный доход с клиента, а чтобы подстроиться под перемены (изменения в перечне маржинальных бумаг, появление новых торговых платформ, увеличение возможностей биржи и пр.).

Открытие ИИС через интернет

Тем, кто принял решение открыть ИИС в онлай-режиме, следует учитывать, что не все компании готовы оказывать эту услугу удаленно. К примеру, Сбербанк и ВТБ24 вообще в режиме онлайн ничего не открывает, а брокер «Открытие» через интернет регистрирует лишь брокерские счета, а желающих открыть индивидуальный инвестиционный счет они приглашают сделать это в офисе.

У многих компаний, которые приглашают зарегистрировать ИИС в онлайн-режиме, эта процедура осуществляется через сайт «Госуслуги». Это означает, что потенциальный клиент должен сначала зарегистрироваться на данном портале, но предварительно посетить Многофункциональный центр в своем городе. Так что стать обладателем ИИС, не выходя из дома, все равно не получится. Во всяком случае, в настоящее время.

Внимание! Открытие нового ИИС является обязательным условием для тех лиц, которые желают открыть такой счет, но у них уже имеется брокерский счет либо счет доверительного управления.

В каких компаниях и банках можно открыть ИИС

В данном подразделе приведены самые популярные брокеры с гарантированно высоким рейтингом надежности, а также продукты, в которые они предлагают вложить средства, находящиеся на ИИС. Уточним: брокеры – это компании, обеспечивающие доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а также к новой площадке ИС «Восход».

Альфа-Капитал – управляющая компания, которая представляет свои услуги по вложению средств в размере от 10 000 рублей в такие активы:

Облигации федерального займа (стратегия «Наше будущее»). Согласно результатам полуторагодовых наблюдений, прибыль по данной позиции составила 16,04%, а после добавления суммы налогового вычета она станет еще больше. Характеризуется невысокими рисками.

Корпоративные облигации («Новые горизонты»). Прибыль – 16,49%. Здесь плюсом также является минимальный показатель рисков.

В акции из индекса ММВБ («Точка роста»). Процент дохода – 20,41%. Недостаток – риск, связанный с динамикой акций.

БКС – брокер, занимающий лидирующую позицию по оборотам на Московской бирже. Специалисты данной компании предлагают инвестировать средства в «Биржевую ноту», которая за два года своего существования на российском рынке приобрела статус лидирующего продукта. «Нота» представлена несколькими разновидностями, минимальная сумма инвестиций по которым одинакова и составляет 80 000 рублей. «Ноты» можно купить и через других брокеров, но в БКС это сделать выгоднее всего.

Чаще всего клиенты БКС инвестируют свои средства в:

Облигации ВЭБ, Сбербанка и ВТБ («Нота №1»). Фиксированная прибыльность составляет 13%. Риски минимальные.

Акции Google, Nokia, Facebook, JPMorgan («Нота №2»). Прибыль, если верить рыночным прогнозам, должна составить 25%. Недостаток – риск, связанный с динамикой акций.

Брокерский дом «Открытие», находящийся на 2-й позиции по оборотам на Московской бирже, предлагает потенциальным клиентам открывать ИИС в отделениях одноименного банка.

Самым востребованным продуктом «Открытия» является стратегия «Оптимальная», согласно которой в большинстве случаев средства инвестируются в облигации РФ, несколько меньше – в инструменты FORTS и акции Российского фондового рынка. Минимальный взнос – 50 000 рублей. Степень рисков небольшая.

ФИНАМ – один из трех крупнейших брокеров России. Работает в режиме финансового супермаркета, благодаря чему имеет массу предложений для физических лиц.

Согласно отзывам инвесторов ФИНАМ на https://equity.today/, из огромного предложения брокерской компании следует выбрать следующие продукты:

«Проценты на остаток»: минимальный взнос – 30 000 рублей; прибыльность – 5,25%. Преимущество – возможность соединять с разными стратегиями для получения суммарного результата.

Стратегия «Comon.ru»: минимальный взнос – 80 000 рублей; ожидаемый размер прибыли – 25%. Данный продукт подразумевает вложение средств в определенные разновидности фьючерсов. Недостаток – высокая степень риска.

«Сбербанк» – финансово-кредитная организация, входящая в ТОП-5 самых популярных брокеров на Московской бирже. Чаще всего средства ИИС инвестируются в облигации. Наибольшим преимуществом сотрудничества с этим банком является то, что его надежность не вызывает сомнений. В скором времени появится онлайн-сервис для удаленного заключения договора на абонентское обслуживание.

Региональный вопрос

Жителям обеих столиц не составит особого труда изучить всех брокеров, поскольку и в Москве, и в Санкт-Петербурге имеются представители всех участников рынка. Но это не повод отчаиваться инвесторам, проживающим в других населенных пунктах РФ. Дело в том, что ИИС можно открыть в любой другой компании, а при появлении на горизонте лучших возможностей просто перевести счет к другому брокеру. К тому же, все ведущие брокеры открывают свои представительства во многих краевых и областных центрах, а это свидетельствует о том, что хоть одно из них имеется и в вашем регионе.

Особенности, подводные камни ИИС

ИИС, подобно обыкновенным брокерским счетам, не подлежат страхованию со стороны государства. Потому для снижения рисков ряд управляющих компаний предлагают инвесторам размещать часть средств на специальном депозите. Но данный финансовый продук тоже не попадает под защиту системы страхования вкладов, поскольку открывается юридическим лицом. Поэтому держать все средства на ИИС или пытаться обезопасить себя, разделив их на части, – это личный выбор каждого отдельного инвестора.