Мировой рекорд по IPO за последнее десятилетие

Установлению посткризисного рекорда способствовали восстановление американской экономики и рекордно высокая активность на рынке IPO в Китае. В общей сложности это вылилось почти в 1700 IPO в 2017 году.

Опасения, что компании охладели к идее публичной формы собственности, не подтвердились, пишет Financial Times (FT). Этот год запомнится тем, что биржи привлекли рекордное после финансового кризиса количество публичных предложений акций. В 2017 году IPO провели почти 1700 фирм. Рост, утверждает Dealogic, по сравнению с 2016 годом составил 44%. Это также максимальное после 2007 г. количество IPO. Выручка выросла на 44% до 196 млрд долларов. Так много денег публичные предложения акций не приносили с 2014 г., который запомнился 25-миллиардным IPO китайского гиганта Alibaba.

По Америке зафиксирован двукратный рост. Американские компании заработали на IPO в этом году 49 млрд долларов, что вдвое больше 24 млрд 2016 года. IPO в Старом Свете выросли в 2017 г. на 40%. Китай установил очередной рекорд, что и позволило всей планете показать лучший результат за последние десять лет. Количество китайских компаний, впервые продававших в этом году акции на биржах, превысило 400. Больше всего сделок было зафиксировано на биржах Шэньчжэня и Шанхая. При этом IPO отразили происходящий в Поднебесной переход от промышленной экономики к экономике по оказанию услуг. Айпиошный бум царил в этом году на биржах не только КНР, но и Индии. Вообще Азия отличилась еще и тем, что в ней впервые, пожалуй, появилось немало компаний из так называемой «новой» экономики: финтеха и биотеха.

Обращает на себя внимание разница в рекордах по количеству IPO и вырученным суммам. Даже самые крупные продажи акций в этом году оказались далеко не рекордными. Средний доход в США от IPO, например, составил, по данным Renaissance Capital, 23% и лишь незначительно превысил доход в 20% в индексе S&P 500.

Крупнейшим IPO года стала публичная продажа акций компании Snap, владельца фотоприложения Snapchat, но она принесла в итоге почти на 10% меньше первоначальной цены. Компания заработала лишь 3,9 млрд долларов, хотя первоначально оценила приложение почти в 20 млрд.

Крупнейшим европейским IPO стало размещение акций Allied Irish Banks (AIB). Через семь лет после банкротства и национализации AIB принес правительству Ирландии 3,4 млрд фунтов стерлингов.

На публичный рынок вернулась итальянская компания Pirelli, которая заработала на IPO 2,8 млрд долларов, но цена акций итальянской фирмы резко упала уже после первых нескольких недель торгов. При этом поначалу все проходило довольно многообещающе: цена акций выросла с 17 до 29,44 доллара за акцию, но после того, как квартальные результаты компании оказались ниже прогнозируемых, опустилась до 15. Остальным европейским компаниям, вышедшим на публичный рынки в этом году, похвастаться тоже особенно нечем.

2017 год запомнится еще и тем, что впервые после 2014 года в Лондоне прошло IPO российской компании - EN+ Олега Дерипаски. Forbes считает ее публичное размещение успешным. По крайней мере, оно самое крупное для российских компаний на London Stock Exchange (LSE) за пять лет. Вся компания с учетом привлечения 1 млрд долларов в капитал оценена в 8 млрд долларов. При цене размещения 14 долларов за акцию объем предложения составил 1,5 млрд долларов.

По азиатским IPO 2017 год примечателен размещением акций в Гонконге китайской страховой компании ZhongAn. ZhongAn стала не только первой крупной финтеховской компанией, решившей стать публичной. Она еще и первая в мире страховочно-технологичная компания, которая использует в работе искусственный интеллект и блокчейн. Одним из самых необычных ее страховых продуктов является страховка от… запоев. Ее выплачивали футбольным болельщикам, которые во время просмотра матчей Кубка мира много пили и попадали в больницы.

Уходящий год также запомнился тем, что Гонконгская биржа ценных бумаг уступила конкурентам из Нью-Йорка пальму первенства по IPO, которую она удерживала с 2015 года. Причем, New York Stock Exchange (NYSE) в прошлом году занимала даже не второе, а третье место. Гонконг откатился на четвертое место, пропустив вперед также биржу Шанхая и Nasdaq.