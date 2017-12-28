На площадке ПМЭФ состоится награждение победителей пятнадцатого всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (24—26 мая 2018 года) во время проведения Международного молодежного форума.

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в России пятнадцать лет. Привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел — одна из основных целей конкурса. За этот период в нем приняли участие более 47 тысяч человек. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских НКО и бизнес-структур. Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» и Российская академия образования. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда «Росконгресс».

Как сообщил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, в 2018 году конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Он отметил важность поддержки и развития молодежного направления и продвижения молодежных проектов в рамках ключевых международных экономических форумов страны: «Презентация проектов российским и иностранным инвесторам позволит привлечь внимание и повысить шансы на получение финансирования и их реализацию».

Поддержке и развитию молодежных проектов и волонтерского движения уделяется особое внимание на мероприятиях Фонда «Росконгресс». С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Специальные молодежные форматы организуются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Российском инвестиционном форуме в Сочи, Российской энергетической неделе в Москве и др.

Справка

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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