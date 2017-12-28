На Украине рассказали, кто мешает евроатлантической интеграции страны

Вадим Пристайко – глава миссии «незалежной» при НАТО – рассказал, кто, по его мнению, продолжает мешать евроатлантической интеграции страны.

Украинский дипломат убеждён, что во всём виновата Венгрия. При этом он напомнил, что Будапешт игнорирует выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам и продолжает мешать Киеву, обосновывая это желанием защитить интересы закарпатских венгров, передаёт агентство «Укринформ».

«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные, – подчеркнул Пристайко. – Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, венгерская сторона сделала определённые выводы, но, к сожалению, их результаты отличаются от тех, что мы ожидали».

Он также отметил, что сближения позиций по этом вопросу пока не наблюдается.

Напомним, ранее Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Украине внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что киевские власти должны отменить закон об образовании, так как он не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взяла на себя Украина.