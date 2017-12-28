Озвучена сумма призовых, которую получат футболисты сборной России за победу на ЧМ-2018

Игрокам национальной футбольной сборной пообещали огромные премиальные за победу на домашнем чемпионате мира, который пройдёт летом 2018 года в нашей стране.

Если случится чудо и подопечные Станислава Черчесова, удивив весь футбольный мир неожиданно выиграют предстоящий мундиаль, то на всех они получат почти 2 млрд рублей, передаёт Telegram-канал Mash.

Если сборная России доберется до финала ЧМ-2018 – игроки и тренерский штаб поделят между собой 1,2 млрд рублей. При выходе из группы команду ждёт менее скромный куш – «всего» 300 млн рублей.

В случае провала, а им будет считаться непопадание в плей-офф первенства планеты, премиальных ни футболистам, ни их наставникам не полагается.

Самое любопытное заключается в том, что в бюджет на 2018 год никакие выплаты сборной России за успешное выступление на чемпионате мира не заложены. Судя по всему, даже на самом верху мало кто верит в российскую футбольную дружину. Если же она всё-таки сделает невозможное и хотя бы выйдет из группы, то бюджет придётся переписывать прямо по ходу сезона.

Напомним, очередной чемпионат мира по футбола пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соперниками нашей сборной на групповом этапе будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.