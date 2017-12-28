Пропавший накануне ангольский спутник вышел на связь

Специалисты РКК «Энергия» установили связь с пропавшим накануне англьским спутником AngoSat-1.

С него получена телеметрия, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно предварительной информации, причиной поломки спутника является короткое замыкание в шине, отвечающей за питание аппарата.

Напомним, накануне стало известно, что запущенный вечером 26 декабря с космодрома Байконур первый ангольский спутник AngoSat-1, в расчётное время не вышел на связь. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии она с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала.

Создание спутника проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между «Роскосмосом» и правительством Анголы при посредничестве «Рособоронэкспорта». AngoSat-1 застрахован в «СОГАЗе» и «ВТБ Страховании» на $121 млн.