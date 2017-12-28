Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедший 27 декабря взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток», как террористический акт.

Данное заявление Путин сделал в ходе церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в спецоперации в Сирии. Также президент напомнил о недавнем пресечении попытки сотрудниками службы безопасности еще одного теракта.

Глава государства заявил, что дал поручение сотрудникам ФСБ действовать по отношению к террористам в рамках закона.

«Вчера дал указание главе ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании действовать в рамках закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — добавил Путин.

Ранее власти заявили, при взрыве в магазине Санкт-Петербурга пострадали 15 человек, восемь из которых были направлены в больницы города.