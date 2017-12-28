Роспатент без патентов

В России серьезно снижается число заявок на патентование изобретений.

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев в ходе итоговой пресс-конференции он рассказал о том, как сегодня обстоит в России дело с патентованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Краткое резюме: плохо.

По свидетельству главы Роспатента, 2017-й был для его ведомства не самым удачным. Снижение патентной активности продолжается уже второй год подряд, в первую очередь, в вузовской сфере. И это притом, что деятельность многих таких учреждений финансируется государством, которое заинтересовано в научных изобретениях и регистрации прав на них.

«К сожалению, мы должны констатировать: у нас неэффективно используются государственные деньги, выделяемые в этом направлении. Мы это фиксируем уже не первый год», - констатировал Григорий Ивлиев, - «Так, научно-исследовательский институт электронной техники три года не регистрирует права Российской Федерации на созданные ими изобретения. Акционерное общество «НПО «Квант» освоило 450 млн бюджетных денег. Сколько, вы думаете, оно создало охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности? Ни одного! Естественно, по таким расходованиям мы не только направляем все результаты в Счетную палату, но и просим прокуратуру проверить работу на этих предприятиях».

Глава ведомства отметил снижение числа поданных заявок на патенты и увеличение заявок со стороны бизнеса на регистрацию товарных марок: 43 тыс. против 60 тыс. по итогам 11 месяцев 2017 года. Рост активности по регистрации товарных марок – 20% за год – позволяет ведомству говорить об увеличении обрабатываемых заявок в целом.

Помимо снижения числа заявок на патентование РИД, проблемы существуют и с использованием уже зарегистрированных разработок: «По оценкам наших зарубежных коллег, мы недостаточно полно реализуем наш потенциал в патентах. Роспатент регистрирует порядка 5 тысяч промобразцов в год, тогда как, например, Германия – более 50 тысяч. И это нас очень и очень заботит», – признается глава Роспатента.

Среди причин снижения патентной активности заместитель председателя общественного совета Роспатента, главный юрист по интеллектуальной собственности «Роснано» Виталий Калятин главной считает отсутствие государственной стратегии в области интеллектуальной собственности: «Нет единого государственного понимания, что такое интеллектуальная собственность и как она должна защищаться, как должно себя здесь проявить государство», – считает он.

Однако госстратегия госстратегией, а с самого Роспатента снимать целиком вину нельзя. По мнению участников рынка, тех, кто производит интеллектуальную собственность, процесс организации рассмотрения заявок организован в ведомстве неэффективно: он занимает длительное время и порой авторам проще отказаться от идеи патентования объектов интеллектуальной собственности, поскольку технологии, которые призван защитить патент, успевают устареть. Глава Роспатента не отрицает эту проблему, однако считает, что ведомство в целом справляется: «У нас есть пакет нерассмотренных заявок, которые мы успешно рассматриваем».

Еще одна проблема – нехватка специалистов. Так, по подсчетам директора Федерального института промышленной собственности Юрия Зубова, сегодня Российской Федерации не хватает порядка 340 тысяч специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Свои потребности в кадрах Роспатент, по словам Григория Ивлиева, закрывает «пожарной подготовкой» специалистов. Однако, как известно, быстро не значит хорошо.

Вместе с тем, ускорение работы ведомства и повышение ее качества может быть связано с более активным переходом на использование цифровых технологий. Глава Роспатента пообещал в ближайшее время довести количество электронных заявок до 70% и оцифровать до 80% архивов ведомства. Правда, точный срок выхода на эти показатели он не сообщил.

При этом Григорий Ивлиев сообщил, что Роспатент «заявился на разработку отечественных программ для анализа патентной информации по технологии блокчейн». Развивать это направление в ведомстве намерены с участием сторонних организаций, привлечь которые позволит увеличенное бюджетное финансирование: «Бюджет 2018 года предусматривает для нашего ведомства на 38% больше, чем бюджет предыдущего 2017 года. Именно это позволяет нам с уверенностью сказать, что мы привлечем лучшие отечественные компании для разработки наших идей».

Как известно, технология блокчейн может исключить посредников во многих видах деятельности: надежное хранение данных позволяет подтверждать те или иные факты из многих независимых друг от друга источников. С внедрением этой технологии в патентную деятельность отпадет необходимость в существовании в нынешнем виде таких организацией как Роспатент – вся информация об изобретениях и правообладателях будет доступна в сети.