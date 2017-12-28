Российские спортсмены сдали каждый пятый допинг-тест МОКа перед Олимпиадой 2018

Спортсмены зимних видов спорта из России в ноябре текущего года сдали в общей сложности 570 допинг-проб от общего числа всех тестов, которых МОК за ноябрь 2017 года собрал 2537. То есть российские олимпийцы сдали одну пятую от всех мировых тестов на допинг. Данные, на которые ссылается интернет-издание Чемпионат, опубликованы на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

На втором месте по числу сданных тестов на допинг находятся спортсмены Германии, которые сдали 254 пробы. Замыкает тройку стран, пользующихся повышенным вниманием со стороны МОК, Канада. Спортсмены этой страны сдали в ноябре 2017 года 210 проб. Далее следуют спортсмены США со 133 допинг-тестами, японцы, которые сдали 120 проб, норвежцы (119), шведы (117), китайцы (111). Спортсменов остальных стран представители МОК тревожили менее 100 раз. В общей сложности с 1 апреля по 31 октября 2017 года у российских спортсменов взяли 1240 допинг-тестов.

Чаще всего среди россиян проверяли представителей лыжных видов спорта и сноуборда. Эти спортсмены сдали 182 пробы из 570. Далее следуют виды спорта под эгидой ISU (130), на третьем месте по проверкам МОК находятся хоккеисты, которые сдали 115 тестов.