Глобальный обвал доллара: рубль подхватил волну

Курс доллара 28 декабря падает второй день подряд на фоне снижения доходности 10-летних облигаций США. В то же время товарные валюты перешли к росту, стимулируемые предновогодним ралли нефти и ряда других сырьевых товаров.

Индекс доллара к шести валютам торговых партнеров США обвалился в четверг на 0,38% до 92,667 до сентябрьских минимумов. Евро подскочил к доллару на 0,4% до 1,1994. Индекс доллара WSJ, который отслеживает курс доллара против корзины из 16 основных валют также снизился на 0,4%.

Рубль подхватил эту волну. После коррекции и незначительного снижения на открытии торгов четверга, курс российской валюты перешел к росту и укрепился к доллару на 26 копеек до 57,48 рубля к 12:30 мск.

Кроме того, рубль получил перед Новым годом важную поддержку. В четверг 28 декабря были опубликованы данные о том, что активность в производственном секторе РФ в декабре повысилась относительно ноября до пятимесячного пика за счет увеличения темпов роста производства и объемов новых заказов.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 52 пунктов против 51,5 пункта в ноябре, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на исследовательскую организацию Markit.

Это очень позитивные данные после статистики Росстата о резком падении на 3.6% промпроизводства РФ в ноябре.

Декабрьское значение PMI соответствовало среднему уровню за 2017 год, отмечает Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил ноябрьский показатель в 51,5 балла и составил 52 балла в декабре. Достигнув пятимесячного максимума, индекс указал на устойчивый рост по всему российскому производственному сектору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление общего роста произошло при поддержке ускорения роста объемов производства и новых заказов. Одновременно произошло четвертое подряд сокращение незавершенных заказов, а уровень занятости остался практически на том же уровне.

"Результаты последнего исследования указали на устойчивое расширение в производственном секторе России, темпы которого ускорились. Данные за декабрь говорят о том, что рост PMI, достигший пятимесячного максимума, был поддержан ускоренным ростом объемов производства и новых заказов ... Данные за декабрь также указали на рост оптимизма среди производителей, причем степень уверенности достигла максимального уровня с сентября. Позитивные ожидания в отношении производственных перспектив были связаны с более высокими инвестициями и благоприятными условиями спроса", - приводятся в сообщении слова экономиста IHS Шиана Джонса.