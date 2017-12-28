Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 28.12.2017

СМИ: Китай продает нефть КНДР в нарушение санкций ООН

«Expert Online» 2017

Китайские корабли перекачивают нефть на танкеры Северной Корее в открытом море, что запрещено сентябрьскими санкциями ООН. С подобным заявлением выступила южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на американские спутники, сообщают «Известия».

«Необходимо сосредоточить внимание на том, что нелегальная торговля началась после выхода резолюции Совета Безопасности ООН в сентябре этого года, которая решительно ограничила импорт нефтепродуктов в Северную Корею», — цитирует «РИА Новости» издание.

Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН четвертой резолюцией по Северной Корее  ввел ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов, а также продажу нефти в открытом море, в КНДР. Помимо этого, все страны мира должны были депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи.

 

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Курсу доллара предрекли большой скачок
      Курсу доллара предрекли большой скачок
    2. Рублю приготовили «праздничный подарок»
      Рублю приготовили «праздничный подарок»
    3. Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита
      Литва припомнила России «оккупированные территории» из-за транзита