СМИ: Китай продает нефть КНДР в нарушение санкций ООН

Китайские корабли перекачивают нефть на танкеры Северной Корее в открытом море, что запрещено сентябрьскими санкциями ООН. С подобным заявлением выступила южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на американские спутники, сообщают «Известия».

«Необходимо сосредоточить внимание на том, что нелегальная торговля началась после выхода резолюции Совета Безопасности ООН в сентябре этого года, которая решительно ограничила импорт нефтепродуктов в Северную Корею», — цитирует «РИА Новости» издание.

Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН четвертой резолюцией по Северной Корее ввел ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов, а также продажу нефти в открытом море, в КНДР. Помимо этого, все страны мира должны были депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи.