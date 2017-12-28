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Москва, 28.12.2017

Тиллерсон попросил Москву вернуть военных на Донбасс

«Expert Online» 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обратился с просьбой вернуть российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, сообщает RT со ссылкой на сообщение официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.

«Подчёркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации и снизить уровень насилия», — сообщила она.

Помимо этого Лавров и Тиллерсон обсудили ядерную программу КНДР. Еще раз было согласовано, что Москва и Вашингтон придерживаются общих взглядов на данную проблему и никогда не признают КНДР ядерной державой. Стороны пришли к выводу, что работа по решению вопросов с КНДР должна быть продолжена по дипломатическим каналам.

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