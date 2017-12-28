В России изменятся номера федеральных трасс

С 1 января 2018 года в России сразу нескольких десятков федеральных трасс получат новые учётные номера.

Уже известно, что буква «M» будет использоваться для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России.

Буква «Р» будет использоваться для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры России.

Буква «А» — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с российской столицей, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

Таким образом, трассы М-18 «Кола» и М-20 «Псков» будут называться Р-21 «Кола» и Р-23 Петербург-Невель-граница с Белоруссией, строящаяся скоростная дорога Москва-Санкт-Петербург получит наименование М-11. «Енисей» станет называться не М-54, а Р-257, а «Чуйский тракт» из М-52 переномеруют в Р-256.