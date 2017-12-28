В России введут налог на майнинг

Алексей Моисеев – замглавы Минфина – заявил, что в ведомстве предусмотрели в готовящемся законопроекте о криптовалютах пункт, который вводит налогообложение майнинга.

По его словам, согласно закону, майнинг будет рассматриваться как предпринимательская деятельность, передаёт РИА Новости.

«Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица», – отметил заместитель министра финансов.

При этом он пояснил, что если майнингом занимается индивидуальный предприниматель – это один налог, если юридическое лицо – другой. Моисеев также считает, что в связи с этими положениями эмитирование криптовалюты любым желающим «будет слегка вне закона».

Майнинг – деятельность по поддержанию распределённой платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в биткойн.

Производимые вычисления требуются для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

Майнинг – не единственная технология создания новых блоков. Альтернативами являются форжинг (минтинг) и ICO. Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используют комбинации из них.