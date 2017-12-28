Во что заходят иностранные инвесторы в России

По оценке РФПИ, в уходящем году приток иностранных инвестиций в российский нефинансовый сектор превысил 30 млрд долларов.

Много, но мало

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, приток иностранных инвестиций в российский нефинансовый сектор по итогам 2017 года превысил 30 млрд долларов. Ранее Банк России сообщал, что за первые три квартала 2017 года общий приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор России составил 23 млрд долларов. Это, напоминает агентство ТАСС, является рекордным результатом за четыре года.

При этом ранее сообщалось, что к концу года иностранные фонды начали выводить деньги из российских активов. Впрочем, коснулось это лишь рынка. Так, иностранные инвесторы не оценили российские активы: суммарный отток инвестиций из российских фондов в 2017 году составил 900 млн долларов. Только за неполный декабрь общий объем выведенных средств превысил 161 млн долларов.

К сожалению, указывает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, страна с рейтингом BB+ по версии S&P не может рассчитывать на массовый приток инвестиций, поэтому РФПИ в своих сообщениях отталкивается от эффекта низкой базы: когда России в 2014 году присвоили «мусорный» инвестиционный рейтинг с «негативным» прогнозом, иностранные инвестиции из страны ушли почти полностью, и, конечно, на этом фоне приток ПИИ в $30 млрд выглядит, как успех.

Но эта цифра, отмечает эксперт, абсолютно несопоставима с масштабом нашей станы, с ее ролью в международной политике. Для сравнения, в США ежегодно приходит около $380 млрд иностранных инвестиций, Гонконг получает около $160 млрд, Китай — $130 млрд. Во многом это происходит потому, что в этих странах созданы условия для роста этих инвестиций, продумана защита интересов инвесторов, есть просто базовые принципы защиты частной собственности.

По мнению Александра Шустова, отношение к инвесторам на всем постсоветском пространстве оставляет желать лучшего, административный ресурс порой побеждает право частной собственности. Но, говорит он, России за последние несколько лет удалось подняться в рейтинге Doing Business со 124 на 30-е место, то есть определенные успехи в борьбе с бюрократией у нас есть. Успехи в защите частной собственности и будут определять приток ПИИ в Россию, считает он.

Из конкретных отраслей, которые можно назвать: сейчас китайские инвесторы активно вкладываются в нашу нефтегазовую отрасль, вьетнамские — в сельское хозяйство и производство сельскохозяйственных продуктов, финны — производят плавленый сыр, то есть это точечные инвестиции, которые сложились исторически.

Дальний Восток как объект

Между тем, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, нынешний рост прямых инвестиций в нефинансовый сектор все равно не может пока достичь прежних показателей докризисного периода, так, например, по итогам, 2013 года объем ППИ составлял 79 млрд долл. Но по-прежнему для решения проблем российской экономики привлечение иностранных инвестиций является одним из самых приоритетных направлений, куда власти намерены вкладывать и силы, и средства.

В России наибольший голод в поступлении инвестиций имеют проекты, связанные с инфраструктурой, отмечает эксперт. Это те проекты, которые имеют длинный срок окупаемости и малопривлекательную доходность, но они необходимы, поэтому инвестиции в эти проекты в большей степени формируются за счет поддержки крупных фондов, в капитале которых участвует государство. Собственно, одной из важнейших ролей РФПИ является обеспечение таких проектов инвестициями. То есть если отвечать на вопрос, куда привлекаются деньги, то центральный поток направляется как раз на инфраструктурные проекты, в частности речь идет о железных и автомобильных дорогах, мостах и развязках.

Также приоритет отдается инвестированию в отдельные регионы, имеющие высокий потенциал для роста экономического развития, среди таких регионов ярко выделяется Дальний Восток, так, сейчас Приморье аккумулирует 26% от всего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Уже 4 года подряд регион демонстрирует темпы развития в два раза выше чем в среднем по стране – суммарный объем инвестиций равен 3,5 трлн рублей.

Основные проекты, куда средств поступает больше всего, – судоверфь «Звезда», проект Восточного нефтехимического комплекса, проекты в области сельского хозяйства и производства удобрений, а также госпрограмма «дальневосточный гектар».

Важно также отметить, что по свидетельствованиям самого РФПИ положительным сигналом является то, что порядка 80% инвестиций от фонда приходится на проекты, расположенные вне Москвы и Санкт-Петербурга, что подтверждает наличие привлекательных площадок в регионах.

Инвестиционный транзит

Также средства из РФПИ направляются и в проекты с применением инновационных технологий. Один из примеров — создание в октябре этого года совместного проекта фонда и итальянской Enel по организации в России сети заправок для электромобилей и их аренде – пилот проекта будет запущен в Москве с дальнейшей интеграцией в регионы. Также важно понимать, что инвестиции из фонда зачастую направляются и в передовые совместные проекты за рубежом.

Речь идет о таких проектах, которые в какой-то степени создадут в будущем плацдарм для экспорта российских природных ресурсов, полагает Илья Жарский. Это могут быть горно-рудные СП на территории другого государства или нефтегазовые проекты с перспективой будущих поставок, так например, возвращаясь к теме электромобилей, в ноябре этого года Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и государственной China Investment Corporation, объявили об очередном направления инвестирования в китайского разработчика электроавтомобилей NIO, акционерами которого уже являются крупные инвестфонды.

Также часть притока инвестиций в нефинансовый сектор обеспечена за счет интереса к венчурным фондам – объем в этом году уже составил 948 млн долл, где 80% средств из РФПИ, при этом динамика роста значительная, в 2016 году этот показатель был на уровне 813 млн долл. В целом, ожидают в компании Veta, приток инвестиций в нефинансовый сектор российской экономики можно расценивать как растущий и перспективный, в случае сохранения существующих санкций запада против РФ и при сохранении текущей политики властей можно прогнозировать что рост ПИИ в 2018 году может составить до 10%.

Но, предупреждает эксперт, многое будет зависеть от ситуации в политической сфере – выборы президента в марте могут серьезно повлиять на настроения инвесторов. Одним из важнейших драйверов притока ПИИ из экономик развитых стран можно также назвать развитие особых экономических зон и территорий опережающего развития (ТОР), эти зоны для своих резидентов могут предлагать выгодные налоговые условия, что для иностранных инвесторов является хорошим якорем.