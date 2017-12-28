Министры получают около миллиона

Согласно данным министерства финансов, среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб. Это 32 человека: глава правительства, его заместители и федеральные министры. Высокими зарплатами отличаются также Счетная палата (668,8 тыс. рублей, 14 человек) и Конституционный суд (615 тыс. рублей, 16 человек). В 2017 году зарплаты чиновников не индексировались.

Как пишет Regnum со ссылкой на материалы Минфина, среди глав министерств самые высокие зарплаты у руководителей финансово-экономических ведомств. Среди министров самая высокая зарплата у главы Минфина Антона Силуанова — 1,7 млн рублей ежемесячно. У руководителей Минэкономразвития и Минэнерго — 1,27 и 1,16 млн рублей соответственно. Глава МЧС получал 954 тыс. рублей, министр промышленности и торговли — 921 тыс. рублей.

Десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами составили министры: юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тыс. руб.). Самая низкая зарплата у глав Минстроя Михаила Меня (443 тыс. рублей) и Минсельхоза Александра Ткачева (451 тыс. руб.). В Госдуме зарплаты депутатов в 2016 году составили 420 тыс. рублей, а сенаторов — 385 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата 32 высших чиновников, включая премьер-министра, составила в 2016 году 693 тыс. руб. Данные по Счетная палате приводятся в среднем (668,8 тыс. рублей на 14 человек), как и по Конституционному суду (615 тыс. рублей, 16 человек). Согласно сайту declarator.org, доход председателя Счетной Палаты Татьяны Голиковой составил за 2016 год 14 592 124 руб. в год, что эквивалентно зарплате в 1,216 млн рублей в месяц.

Достаточно высокие зарплаты чиновников считаются одной из гарантий их деятельности – предполагается, что это обеспечивает защиту от влияния на их решения, отмечает управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. По сути, говорит он, речь идет о снижении коррупционных факторов в работе госслужащих. Все доходы чиновников декларируются, поэтому не должно быть никаких «конвертов», неофициальных премий и т.д.

Доходы глав федеральных ведомств достаточно велики, но это отдельные люди, говорит Денис Рассомахин, эксперт центра «Общественная дума». Бюджетников же целая армия. Тот же самый Антон Силуанов в прошлом году заявлял, что даже по сравнению с Советским Союзом количество людей, получающих деньги за счет бюджета, огромна. И это не относилось к учителям и врачам. Россия по численности занятых в бюджетном секторе опережает развитые страны в 1,4 раза, а страны со средним уровнем развития — в 2,5 раза. Численность высших госслужащих составляет около 40 тыс. человек. И всем им установлена далеко не самая низкая оплата труда.

И кстати, стоит напомнить, говорит эксперт, что в правительстве по-прежнему не удовлетворены окладами госслужащих. Минфин в своих предложениях о совершенствовании системы оплаты труда гражданских служащих предлагает существенно увеличить их зарплаты.

Власти давно говорят о необходимости создания системы оценки работы госслужащих, но внятной информации по этой теме нет. Напротив, система их оплаты построена на огромном количестве надбавок и коэффициентов, говорит Денис Рассомахин.

Как отмечает агентство Regnum, cогласно президентскому указу 2013 года для каждого чиновника индивидуально устанавливается ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение.