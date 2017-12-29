«Аэрофлот» поднимает зарплаты, чтобы остановить отток летного состава в Азию

Компания «Аэрофлот» объявила о повышении зарплат в 2018 году командирам воздушного судна (КВС) до 650 тыс. руб. в месяц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Виталия Савельева.

«Со следующего года у нас командир воздушного судна будет получать 650 тыс. рублей, это около $10 тыс. Плюс если командир пришел со стороны к нам, из другой авиакомпании, то он еще будет получать "подъемные" в период, пока будет акклиматизироваться в "Аэрофлоте"», - сообщил топ-менеджер в интервью телеканалу «Россия 24». Так же вырастут зарплаты вторых пилотов.

При этом есть понимание, что отток высококлассных пилотов из России в Китай, где «зарплата просто нереальная», по словам Савельева, будет продолжен. Отмечается, что только за год из «Аэрофлота» уволились 60 командиров воздушного судна. С другой стороны, некоторые из них, по его словам, уже успели вернуться в РФ из-за жесткого графика работы в Китае.

«Это у нас пилот может капризничать: "Вот по 800 часов в год я буду летать, а вот еще 100 часов - такой закон есть - это я хочу или не хочу. Там они вкалывают по 1000 часов», - заявил Савельев.

Напомним, о массовом переходе российских пилотов в азиатские авиакомпании заговорили в июне. Поводом оттока послужили низкие зарплаты, которые составляли на тот момент 470 тыс. руб. в месяц для КВС. В Китае летчики высокой квалификации получали в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше. «Аэрофлот» на тот момент заявил, что поднимать зарплаты не намерен.