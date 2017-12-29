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Москва, 29.12.2017

«Автоваз» рассказал о новых моделях LADA, которые появятся в 2018 году

«Expert Online» 2017

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается выпустить обновленные модели такого автомобиля, как Lada Vesta – Lada Vesta R и Vesta S-Line, пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу автомобильной компании.

Выпуск новых моделей ожидается уже в новом 2018 году. По заявлению «Автоваза», новый автомобиль семейства Lada выйдет в версиях «спорткар» и кроссовый седан.

Автомобильные эксперты уверены, что компания начнет выпускать одновременно два автомобиля спортивной комплектации седана, однако официального подтверждения от компании пока не поступало. Ставки на активные продажи в новом году делаются на Vesta R с мощным мотором, усиленными тормозами и новой подсветкой.

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