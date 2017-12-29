Bloomberg рассказал, чем грозит американцам падение доллара

Американские потребители вскоре могут почувствовать неприятные последствия падения курса доллара, хотя, если оценивать в целом, это неплохая новость для экономики США, считает Bloomberg.

Как отмечает агентство, курс доллара уже упал на 8% в этом году к основным валютам и с большой вероятностью падение продолжится и в 2018 году. Это означает, что все преимущества от сильной валюты, которыми пользовались американские домохозяйства рассеялись.

Впрочем, через какое-то время американцы получат дивиденды от роста экономики, который, в частности, будет простимулирован увеличением американского экспорта из-за ослабления доллара.

Однако, импорт станет дороже и американцам придется отказываться от многих привычных товаров из Европы и других стран или смириться с ростом их стоимости.

Будут вынуждены "ужаться" из-за слабого доллара и американцы выезжающие за рубеж. Как отмечает Bloomberg, гражданам США придется предпочитать внутренние направления туризма и быть готовыми к нашествию иностранцев, которые ринутся в Америку.

Впрочем, желание американцев насладиться достопримечательностями собственной страны может столкнуться с одним неприятным препятствием - подорожанием автомобильного топлива, которое всегда сопутствует ослаблению доллара.

Другой непрятностью станет рост стоимости газа, который также очень важен для экономики домашних хозяйств США, резюмирует Bloomberg.

Тем временем, курс доллара опускается к основным мировым валютам в пятницу утром. Снижение доллара продолжается третий день подряд. По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару рос до 1,1947 доллара за евро против 1,1942 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,74 иены за доллар со 112,87 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 92,61 пункта.

Курс рубля в четверг вырос к доллару на 22 копейки и составил 57,51 рубля.