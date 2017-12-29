Эксперты: доллар в 2018 году рухнет до уровня 2015 года

Согласно прогнозу российских финансовых экспертов, наступающий 2018 год будет похожим на уходящий. При этом они убеждены, что основные риски лежат в области геополитики, и главным из них является возможная эскалация конфликта на юго-востоке Украины.

Несмотря на то, что наша страна приспособилась к действующим ограничительным мерам, западные санкции, по мнению аналитиков, всё-таки могут негативно повлиять на рост российской экономики.

При этом большинство экспертов считает, что учитывая ситуацию на рынке нефти во второй половине 2017 года, падение цен на «чёрное золото» не будет трендом наступающего года. А с учётом сохранения темпов инфляции на целевом уровне в 4 %, экономического роста на уровне 2-2,5 % и слабом восстановлении реальных доходов, курс рубля к американскому доллару останется в таком же 8-10 % коридоре с небольшим укреплением к середине года.

Аналитики ожидают, что к началу лета стоимость доллара составит 53-59 руб. за доллар и 63-69 руб. за евро. Однако и это ещё не предел. Некоторые эксперты предполагают, что из-за наплыва туристов на чемпионат мира по футболу, который как известно пройдёт в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года, доллар рухнет до 51-52 рублей. Последний раз курс доллара находился на этой отметке в конце мая 2015 года, передаёт сайт «Российской газеты».

Напомним, согласно данным аналитиков агентства Bloomberg, американские потребители вскоре могут почувствовать неприятные последствия падения курса доллара.

Между тем, издание The Wall Street Journal отмечает, что налоговая реформа главы Белого дома Дональда Трампа может привести к репатриации 400 млрд долларов в США, что в свою очередь вызовет резкое укрепление курса доллара в начале наступающего года. При этом по оценке Bank of America Merrill Lynch, курс доллара может совершить скачок до 1,10 евро в первом квартале 2018 года с нынешнего уровня 1,1862.

Однако издание признаёт, что прогнозы по укреплению курса доллара доминировали и на 2017 год, однако в итоге «зелёный» за год снизился на 7 % к корзине основных валют.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии 29 декабря вырос на 7 копеек - до 57,57 руб., курс евро - на 17 копеек, до 68,65 руб.

Прогноз курса доллара на 2018 год, последние новости: Лучшие прогнозисты рассказали, каким будет курс доллара в 2018 году

