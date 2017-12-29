ЕС не поддержал позицию Литвы по БелАЭС

В Евросоюзе далеко не все разделили панические настроения литовских властей из-за строительства Островецкой АЭС. В большинстве своем политики Европы не усмотрели в совместном проекте России и Белоруссия «бомбу с часовым механизмом» и считают, что угрозы радиационного заражения нет, но говорят о других рисках, пишет Sputnik со ссылкой на WSJ.

Европейские эксперты в частности отметили, что «Росатом», в ведении которого находится проект в Островце, ведет похожие проекты и других странах Европы в частности в Венгрии и Финляндии, поэтому аварии будут невыгодны корпорации.

«Никакую бомбу с часовым механизмом они строить не будут, просто Вильнюс не желает, чтобы этот проект был реализован», — приводит WSJ высказывание европейского чиновника, имя которого не называется.

В данной ситуации НАТО и ЕС волнует лишь желание Москвы сохранить энергозависимость своих ближайших соседей, сообщает WSJ.

В то время, как ЕС сохраняет спокойствие, Литва взбудоражена возможным радиоактивным заражением территории или, по высказыванию некоторых официальных лиц страны, возможностью «ложной тревоги», из-за которой придется эвакуировать Вильнюс. Как результат Литва на какое-то время останется не боеспособной, пишет автор материала.

В России уже назвали все домыслы прибалтийской стороны неправдоподобными и заверили, что проект носит чисто энергетический характер.

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